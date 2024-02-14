اختلاف وحيد في كيفية أداء العمرة بين الرجال والنساء.. تعرف عليه

تشهد مكة المكرمة خلال شهري شعبان ورمضان ازدحاما كبيرا، وحضور لملايين المسلمين من أجل أداء مناسك العمرة، وتنقسم هذه الجموع بين الرجال والنساء، ومن ذلك المنطلق يرد إلى الأذهان سؤال حول هل هناك اختلاف في كيفية أداء العمرة بين الرجال والنساء؟ وإذا كان هناك اختلافات فما هي؟ وهو ما أوضحه الأزهر الشريف.

خطوات كيفية أداء العمرة للرجال

وحول كيفية أداء العمرة، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إن العمرة تتكون من 3 أركان، هي الإحرام والطواف والسعي، إذ يبدأ المعتمر بالإحرام من الميقات، ويختلف الميقات وفقا للمكان الذي جاء منه المعتمر ويكون من المواقيت أو محاذاتها بالطائرة.

وتابع: «وهي الأماكن التي حددها النبي لمن يريد أن يُحرِم لأداء مناسك العمرة أو الحج»، وبعدها يبدأ المعتمر في الاغتسال والتطيب ثم لبس ملابس الإحرام، وترديد: «اللهم لبيك عمرة» أو «لبيك عمرة»، وبعدها يبدأ المعتبر في التلبية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لبيّك اللهم لبيّك لبيّك لا شريك لك لبيّك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، ويستمر في ترديدها إلى أن يصل للكعبة المشرفة.

كيفية أداء العمرة للنساء

أمّا فيما يتعلق بكيفية أداء العمرة للنساء، فأوضح «لاشين» أن الاختلافات بين مناسك العمرة للرجال لا تختلف كثير عن النساء، ففي خطوة ارتداء ملابس الإحرام، فالمرأة تُحرم في ملابسها العادية، ثم تبدأ الدخول في النسك والتلفظ أيضا بالتلبية.