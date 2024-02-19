«زراعة المنوفية»: المحافظة تنتج 10 آلاف طن من محصول الفاصوليا

شهدت محافظة المنوفية خلال هذا العام إنتاجية كبيرة في محصول الفاصوليا الجافة والخضراء، ويعتبر من المحاصيل الشتوية التي يعتمد عليها الفلاح في الربح لأنها تصدر للخارج.

المساحة المزروعة من الفاصوليا

وقال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، إن محصولي الفاصوليا الخضراء والبيضاء تتوفر بمساحات كبيرة في المحافظة خاصة الفاصوليا الجافة التي يبلغ مساحة الأرض المزروعة بها 8190.1 فدان، بينما بلغت المساحة المزروعة من الفاصوليا الخضراء 45.1 فدان.

إجمالي إنتاجية الفدان

وتابع «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن متوسط إنتاج الفدان الواحد من الفاصوليا الجافة يبلغ 1.2 طن والانتاج الإجمالي يبلغ 9924.9 طن، بينما متوسط إنتاج الفدان من الفاصوليا الخضراء يبلغ 3 طن بإجمالي إنتاجية تبلغ 140.6 طن، مشيرا أن محافظة المنوفية من أكثر المحافظات إنتاجا للفاصوليا الجافة وبعض المزارعين والتجار يصدرونها للخارج.

أرباح المزارعين من الفاصوليا

في السياق، قال علي النفيلي أحد المزارعين للفاصوليا، إن سعر الكيلوجرام منها تزايد الآونة الأخيرة وسعرها يتراوح الآن بين 90 : 100 جنيه، بينما سعر الطن يترواح بين 90 : 100 ألف جنيه، وتوجد عروتين لزراعة الفاصوليا إحداها في الصيف والأخرى في الشتاء، ويعتمد عليها فئة كبيرة من المزارعين لأنها مربحة ويتم زراعتها 3 أشهر فقط في الأراضي.