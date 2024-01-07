الفاصوليا والطماطم تتصدران صادرات مصر الزراعية إلى الخارج خلال أسبوع

أصدرَت هيئة سلامة الغذاء تقريرًا يرصد حجم وعدد الرسائل الغذائية المصدرة للخارج والتي بلغت 5470 رسالة بنحو 210 آلاف طن لـ1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 545 صنفا من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

تصدير 6 آلاف من من البطاطا الحلوة

أوضحت سلامة الغذاء أنَّ الفاصوليا والطماطم تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة بكمية بلغت 10 آلاف طن لكل منهما، ثم تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 6 آلاف طن، وفيما يتعلق بالفواكه تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي كمية بلغت 65 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم جاء الرمان بكمية 5 آلاف طن، أما الدول المستوردة فكانت ليبيا والسعودية وإيطاليا وأمريكا في مقدمة أكبر الدول بإجمالي كمية بلغت 166 دولة مستوردة.

ميناء سفاجا يحتل المركز الأول

تابعت الهيئة في تقريرها أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي كميات بلغت 1300 رسالة، ثم جاء ميناء مطار القاهرة بـ1260 رسالة، أما ميناء الإسكندرية فقد صُدر من خلاله كمية من الفواكه والخضر بإجمالي رسائل بلغت 642 رسالة، أما الرسائل الغذائية الواردة للموانئ المصرية فقد بلغت 1310 رسائل بنحو 310 آلاف طن، لـ735 شركة مستوردة، وتنوعت ما بين 158 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا، من 84 دولة، وجاءت رومانيا في قائمة أكبر الدول المصدرة إلى مصر، ثم بلغاريا، وروسيا، واندونيسيا ثم أوكرانيا.

وفيما يتعلق بميناء الإسكندرية فقد جاء في مقدمة الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي رسائل 405 رسائل، ثم ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز المركز الثاني بكمية 227 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 210 رسائل.