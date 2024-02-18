مصادر: استمرار طرح شهادات «الأهلي ومصر» ذات العائد 27% للجمهور

قالت مصادر مطلعة في أكبر بنكين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، إن البنكين يوفران الشهادات الجديدة مدة العام، بعائد 27% و23.5%، التي جرى طرحها في يناير الماضي.

أضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه لم يحدد بعد موعد إيقاف طرح الشهادات الجديدة.

وحقق بنكا «الأهلي المصري» و«مصر» نحو 642 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد 27 و23.5%، إذ توزعت الحصيلة كالتالي: 415 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري في الشهادة «البلاتينية»، بينما حقق بنك مصر نحو 227 مليار جنيه لشهادة «طلعت حرب» الجديدة.

تفاصيل الشهادات الادخارية الجديدة

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الأشخاص الطبيعيين من البالغين والقصر (مصريون وأجانب)، ويجري احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 أشهر بدءًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

شراء الشهادات الادخار الجديدة

ويتيح البنكان بيع الشهادة الجديدة من خلال فروعهما وقنواتهما الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي على مدار 24 ساعة)، ويبدأ إصدارها من أول 1000 جنيه ومضاعفاته.