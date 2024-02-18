أسعار فائدة شهادات استثمار البنك الأهلي.. اعرف أهمها

أتاح البنك الأهلي المصري لعملائه عددا من شهادات الادخار أو الاستثمار، وذلك عبر أسعار فائدة شهادات استثمار البنك الأهلي، والتي تميزت بكونها متنوعة ومختلفة عن أسعار الفائدة، وكذا المدة والحد الأدنى لها للشراء، حيث تتناسب مع احتياجات العملاء من أجل إدخار واستثمار أموالهم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار فائدة شهادات استثمار البنك الأهلي، حسبما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي.

أسعار فائدة شهادات استثمار البنك الأهلي

اختلفت شهادات الادخار التي أطلقها البنك الأهلي للأفراد، حيث باتت تنقسم لشهادات ادخار بالعملات المحلية، وأخرى لشهادات ادخار بعملات أجنبية، وثالثة بشهادات استثمار، وجاءت أبرز الشهادات هي:

الشهادة البلاتينية السنوية

وأتاح البنك الأهلي المصري لعملائه الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة بمبلغ 1000 جنيه مصري وما يضاعفه، ويصل سعر العائد من الشهادة لـ 23.5% في حالة الحصول على العائد بشكل شهري، أو عائد 27% حال الحصول على العائد بنهاية المدة، ويصل مدة تلك الشهادة لعام كامل.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

وأتاح البنك للعملاء شراء الشهادة عبر عملة الجنيه المصري، وبات سعر عائد الشهادة 19% شهري، بمدة 3 سنوات، يبدأ الاستثمار فيها من 1000 جنيه، وما يضاعفها، وهو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

طرحها البنك الأهلي المصري بالعملة المحلية، ويصل سعر العائد الخاص بالشهادة خلال السنة الأولى لـ22%، وفي السنة الثانية يصل العائد لـ18%، وفي السنة الثالثة يصل العائد لـ16%، في حين يصل مدة الاستثمار على الشهادة لـ3 سنوات، ويبدأ الاستثمار فيها بداية من 1000 جنيه، وما يضاعفها كالحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

يبدأ الاستثمار في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج بالعملة هي الجنيه المصري، ويصل سعر العائد لها لـ19.5% ربع سنوي، في حين يصل مدة الشهادة لـ3 سنوات، ويبدأ الاستثمار عليها بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

حدد البنك التعامل بالشهادة الجديدة عبر العملة المحلية، ويصل سعر العائد الخاص بالشهادة لـ12.25% شهري، ويصل مدة الشهادة لـ5 سنوات، وتبدأ الاستثمار على الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، حيث أن المبلغ هو الحد الأدنى للشراء.

شهادة أمان المصريين

أتاحها البنك لعملائه بالجنيه المصري، ويصل سعر عائد الشهادة 13%، كما يصل مدة الشهادة لـ3 سنوات، ويبدأ الاستثمار عليها بداية من 500 جنيه ومضاعفاتها، بحد أقصى يصل لـ2500 جنيه، وهي فئة الشهادة.

شهادة الأهلي فورا

أتاحها البنك الأهلي بعملة الدولار الأمريكي، ويصل سعر عائد الشهادة لـ 27% من قيمتها، كما ويتم صرف العائد بعملة الجنيه المصري مقدماً، ويصل مدة الشهادة لـ 3 سنوات، بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها.

شهادة الأهلي بلس

وفرها البنك الأهلي المصري بالدولار الأمريكي، كما يصل سعر عائد الشهادة لـ 7% ربع سنوي، ويصل مدة الاستثمار على الشهادة لمدة 3 سنوات، في حين يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار وما يضاعفها.