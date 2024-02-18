صدمة جديدة في الأهلي قبل لقاء ميدياما.. مدة غير متوقعة لغياب نجم الفريق

المصائب لا تأتي فرادى، جملة تلخص حال فريق الكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، في ظل معاناته من غيابات مؤثرة في وقت حساس وحاسم على مستوى عدد من المنافسات هذا الموسم، إذ سقط عدد من نجومه في فخ الإصابة تواليا، وقبل المباراة المصيرية أمام ميدياما، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وآخرهم أليوديانج لاعب وسط الفريق، الذي يعاني من إصابة كبيرة في ركبته قد تبعده مدة طويلة عن الملاعب.. فما تفاصيل الإصابة ومدة الغياب ومضاعفاتها؟

معلومات عن إصابة القطع في الغضروف

الغضروف هو نسيج ضام ناعم يغطي أطراف العظام في المفاصل، يعمل على تقليل الاحتكاك وتوفير وسادة ملساء للحركة، ويمكن أن يصاب الشخص بتمزق أو قطع في نسيج الغضروف، وقد يحدث في أي مفصل في الجسم، لكنها أكثر شيوعًا في الركبة، خاصة بين الرياضيين وتحديدا لاعبي كرة القدم، مثلما حدث مع أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، بعدما أكد الإعلامي أحمد شوبير، إصابة اللاعب المالي بقطع في غضروف الركبة.

إسلام السيد الطبيب المتخصص في جراحة العظام والكسور، يقول لـ«الوطن»، إن الإصابة بقطع في غضروف الركبة يحتاح لفترة لا تقل عن شهر ونصف الشهر، من أجل التعافي والعودة لممارسة الرياضة، أو الحركة العنيفة أو الضغط على القدم بشكل كبير، وذلك حال كان القطع طفيفا، بينما قد تصل مدة الغياب إلى 3 أشهر، حسب حالة وحجم القطع والإصابة.

ما أعراض قطع الغضروف؟

أعراض قطع الغضروف لا تتميز كثيرًا عن غيرها من الإصابات في العضلية أو العظام، فقد يكون الألم حادًا ومفاجئًا، أو قد يكون ألمًا مزمنًا ومستمرًا، وذلك يتوقف على حجم الإصابة، إلى جانب ظهور تورم في المفصل المصاب، قد يصبح المفصل صلبًا ويصعب تحريكه في بعض الحالات، إلى جانب الشعور بالتهابات حادة، وقد يسمع المريض صوت طقطقة أو صرير عند تحريك المفصل، بحسب الموقع الطبي «مايو كلينيك».