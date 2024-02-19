وفد «صحة النواب» يتفقد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

زار وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، محافظة أسوان لمتابعة استعدادات المحافظة في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة و التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والتي تتضمن محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان»، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

منظومه التأمين الصحي الشامل

وتأتي الزيارة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي جرى نقلها مؤخرًا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وجاهزيتها والاطمئنان على عمليات نقل الأصول العلاجية والتأكد علي تذليل جميع العقبات والتحديات التي قد تواجه التشغيل مما يضمن توفير افضل خدمه ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأسوان.

وتستمر الزيارة عدة أيام، إذ يزور الوفد البرلماني في اليوم الأول مستشفى رمد أسوان ومركز طب أسرة السيل، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي، ومستشفى نصر النوبة ووحدة طب أسرة جزيرة أسوان ووحده طب أسرة جزيرة سهيل.

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

وفي اليوم الثاني، يزور الوفد مستشفى المسلة التخصصي ومركز أورام أسوان ومستشفى أسوان التخصصي ومستشفى دراو المركزي ووحدة طب أسرة الصداقة الجديدة ووحدة طب أسرة كيما، ووحده طب أسرة الكرور ووحدة طب أسرة الجعافرة ووحدة طب أسرة الحربيات.

أما في اليوم الثالث يقوم الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب بزيارة مستشفى إدفو العام ومستشفى السباعية المركزي وحدة طب أسرة الفوزة ووحدة طب أسرة الرديسية ووحدة طب اسره المريناب ووحدة طب أسرة الشهامة.

ومن المقرر أنَّ يلتقي الوفد في ختام زيارته مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزيارة مركز مجدي يعقوب وزيارة مستشفيات جامعة أسوان ومستشفى كوم امبو المركزي.

ويضم الوفد البرلماني النائبة سهير عبدالحميد والنائب محمود العزب والنائب مكرم رضوان والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائبة راوية مختار والنائبة جمان عمارة والنائب محمود أبو الخير.