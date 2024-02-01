رئيس صحة النواب: إصدار قانون المسؤولية الطبية خلال دور الانعقاد الرابع

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز للإصدار في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعد أحد المحاور التي ناقشتها جلسات الحوار الوطني لأهميته.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة الملاحظات الواردة من وزارتي العدل والصحة قبل إعداد التقرير النهائي الذى سيعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات البرلمانية المقبلة.

عقوبات تنتظر المقصرين عن تقديم الخدمة الطبية

وأوضح حاتم في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، الإجراءات العقابية التى يتضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا: «وفقا لمواد مشروع القانون فإن عقوبة الحبس تطبق على مقدم الخدمة حال الإهمال الطبى الجسيم ، لافتا إلى أن تحديد مسؤولية الإهمال الطبي يكون من خلال لجان طبية مشكلة، وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، وتضم أطباء استشاريين في التخصصات المختلفة وأطباء من مصلحة الطب الشرعى.

وأضاف: «في حالة الخطأ الطبي، والذي ينتج عنه ضرر يكون التعويض المادي للمريض بحسب درجة الضرر» .

خطة هيئة الدواء المصرية أمام النواب

وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الدواء الجديد خلال الاسابيع المقبلة، لاستيضاح دور الهيئة في توفير الدواء، فضلا عن تصديره لعدد من الدول.