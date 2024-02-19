ضبط 33 طن أعلاف مجهولة المصدر في حملات تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، رقابتها المشددة على مدن ومراكز المحافظة كافة، إذ نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملات تموينية فيف مركز أبو حمص.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية، عن ضبط 33 طن أعلاف داخل مصنع دون ترخيص من هيئة التنمية الصناعية ودون سجل صناعي أو ترخيص من وزارة الزراعة، ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

وجرى ضبط كميات من السولار تقدر بـ2000 لتر في أحد محطات الوقود غير مرخصة بمركز الدلنجات، إذ يجمع صاحبها السولار ويبيعه في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاءت الحملة التموينية، ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بالالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، وشددت على مكافحة صور الغش التجاري والتدليس كافة وردع المخالفين.