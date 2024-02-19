بوسترات مسلسل «مليحة» لـ دياب قبل عرضه في رمضان 2024 (صور)

أعلن الفنان محمد دياب عن طرح بوسترات مسلسله الجديد «مليحة»، والذي يناقش القضية الفلسطينية، ويعرض في شهر رمضان 2024.

وطرحت الشركة المنتجة بوستر مجمع لأبطال العمل، ظهر خلاله دياب، وميرفت أمين، أمير المصري، على الطيب، وبوستر أخر تصدر من خلاله دياب فقط .

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة اكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.

تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم إلى قطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ وهل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي. الحزين؟

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاص، وأمير المصري تأليف رشا عزت الجزار إخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، وقد طرحت الصفحة الرسمية لشركة «+DS»، المنتجة لمسلسل «ملحية»، البوستر الدعائي للمسلسل، اذي يناقش القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.