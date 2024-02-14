«الغرفة التجارية»: البيع في معارض أهلا رمضان بسعر الجملة بالإسماعيلية

قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إنّ البيع داخل معرض أهلاً رمضان في المحافظة، بسعر الجملة لغالبية السلع الغذائية والاستراتيجية، لرفع العبء عن المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ جميع المنتجات متوافرة داخل معرض أهلاً رمضان، من لحوم ودواجن وألبان وأجبان إلى جانب السكر والزيت والأرز والمكرونة والخضروات والفاكهة ومنتجات ياميش رمضان.

«الشافعي»: المعرض على مساحة 1000 متر

وقال إنّ معرض أهلاً رمضان الذي افتتح في الإسماعيلية، على مساحة 1000 متر، يضم 75 مكانًا مختلفة المساحات، خصصت للتجار والشركات لتوفير كل أنواع السلع.

وأكد أنّ الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الإسماعيلية والتجار، وفرت كميات كبيرة من السلع تكفي طوال أيام عمل المعرض، مشيرًا إلى أنه مستمر حتى 14 مارس المقبل.

«الشافعي»: إقبال المواطنين بسبب التخفيضات

وذكر أنّ المعرض منذ افتتاحه، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين بسبب التنوع الموجود، وعرض الأسعار بسلع مخفضة تصل إلى 30% عن باقي المحال التجارية، مشيرًَا إلى أنّ مندوبي الغرفة التجارية، متواجدون داخل المعرض على مدار 24 ساعة، لضمان البيع بنفس الأسعار طوال أيام المعرض، إلى جانب مفتشي التموين والأجهزة الرقابية.