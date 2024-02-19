أسباب إصابة الأطفال بالأنيميا.. نصائح لتجنب خطرها

تعاني الأمهات من إصابة أطفالها بالعديد من الأمراض، بسبب عالمهم المتسع الذي يتسم بالنشاط والحيوية، دون تمييز الصغار بين الأشياء الضارة والمفيدة، ومن بين الأمراض الشائعة بين الصغار فقر الدم أو الأنيميا، فما أسباب إصابة الأطفال بالأنيميا، وأهم طرق الوقاية منها؟

أسباب إصابة الأطفال بالأنيميا

تحدثت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة والبكتيريا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن الأسباب الأساسية لإصابة الأطفال بأمراض المناعة، بالتأكيد على أن أسلوب التغذية السليم يتحكم بشكل كبير في منع الإصابة بفقر الدم، إلى جانب أن الاعتماد الأكبر في الفترة الأخيرة بات على الوجبات السريعة، التي لا تحمل العناصر الغذائية المفيدة لبناء جسم الطفل بشكل سليم.

وأضافت: «النزيف المتكرر يتسبب في إصابة الأطفال بالأنيميا، إضافة إلى الأمراض الجينية والوراثية، إلى جانب أن نقص بعض العناصر بسبب سوء التغذية، يؤدي إلى فقر الدم، لذلك يجب الفحص بشكل دوري وملاحظة أعراض الأنيميا».

التركيز على التغذية بشكل سليم، وتناول وجبات متوازنة تحتوي على بعض الفيتامينات التي من شأنها حماية الطفل من المعاناة من فقر الدم، تأتي على النحو التالي:

نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا لفقر الدم عند الأطفال، خاصةً الرضع وصغار السن، الأمر ذاته ينطبق على حمض الفوليك، الذي يلعب دورًا مهمًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، ولا يختلف تأثير نقص فيتامين ب 12 كثيرًا، إذ يُساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، ونقصه يؤدي إلى فقر الدم، بحسب وزارة الصحة والسكان التي نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أسباب الإصابة بالأنيميا ومساعيها لتقليل انتشاره بين الأطفال.

وأشارت وزارة الصحة، في إطار المنشورات التوعوية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا، إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تقي وتساهم في علاج الأنيميا، منها البنجر، العسل الأسود والخضروات.

وهناك بعض الأسباب الوراثية، مثل الثلاسيميا الذي يُسبب خللًا في إنتاج الهيموجلوبين، ما يؤدي إلى فقر الدم، إلى جانب فقر الدم المنجلي الذي يسبب تغيرًا في شكل خلايا الدم الحمراء والالتهابات المزمنة.

أمراض الجهاز الهضمي تعد سببًا رئيسيًا في أنيميا الأطفال، إذ تُعيق بعض أمراض الجهاز الهضمي امتصاص العناصر الغذائية الضرورية لتصنيع خلايا الدم الحمراء، وبالطبع سوء التغذية، الذي قد سبب نقصًا في العناصر الغذائية الضرورية لتصنيع خلايا الدم الحمراء، وفقًا لموقع «nationwidechildrens».

طرق الوقاية من الأنيميا عند الأطفال

يمكن الوقاية من بعض أنواع الأنيميا عند الأطفال من خلال اتباع بعض الخطوات، منها الالتزام بنظام غذائي متوازن للطفل، على أن يتضمن كمية كافية من الحديد، حمض الفوليك، فيتامين ب 12، والفيتامينات الأخرى الضرورية لتصنيع خلايا الدم الحمراء.

ومن الضروري حصول الطفل على مكملات الحديد للرضع والأطفال الصغار الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحديد من نظامهم الغذائي، فيما تُساعد بعض التطعيمات على الوقاية من الأمراض التي قد تُسبب فقر الدم.