خبيرة تغذية تحذر من سمكة خطيرة قد تدخل في طعامك.. لحمها مسموم وقاتل

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن الأسماك الدهنية ذات قيمة غذائية عالية، لأنها تكون غنية بالأوميجا 3، وفي مقدمتها التونة والسلمون والماكريل وغيرها، بالإضافة إلى أنها مهمة جدا لصحة المخ والدماغ والتركيز والذاكرة وكفاءة عمل الأجهزة الحيوية للجسم والأنسجة وصحة الجلد والقلب، لافتة إلى أن الدهون الموجودة بها ليست ضارة، لافتة إلى ضرورة التدقيق في الأسماك قبل طهيها، خاصة أن هناك سمكة ضارة، تصيب بالتسمم.

التخلص من الأسماك الغريبة

أكدت مروة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»، أنه يجب أن التخلص من الأسماك الغريبة، لأن هناك أسماك تكون وسط الأسماك العادية، مثل أسماك الأرنب، وتكون بنفس الحجم، وهي سمكة مسممة، يجب التخلص منها فور رؤيتها، مشددة على أهمية تناول الأسماك من مرتين إلى أربع مرات أسبوعيا، لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها.

أسماك البساريا مهمة لصحة الجسم

وأشارت أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إلى أن أسماك البساريا لها أهمية كبيرة أيضا لصحة الجسم، وهي ليست فقط لـ«التخليل»، لكنها قد توضع في صينية أو يتم قليها، مؤكدة ضرورة شرائها طازجة وتنظيفها بشكل جيد.