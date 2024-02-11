نوع من الأسماك يحمي من الإصابة بالسكتات الدماغية ويقوي الذاكرة.. غذاء صحي

الأسماك تعتبر من الوجبات الصحية التي تكون غنية بالعديد من الفيتامينات والأحماض الضرورية التي يحتاجها الجسم وتمده بالطاقة، خاصة سمك التونة الذي يتمتع بالعديد من الفوائد، منها أنه مفيد لصحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدارن، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسماك التونة غذاء صحي غني بالبروتين، فهى تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ب المركب، وفيتامين أ3 وكذلك فيتامين «د»، ويحتوي أيضا على المعادن، مثل الحديد والسيلينيوم والفوسفور، بالإضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية.

فوائد تناول سمك التونة

ومن ضمن الفوائد الصحية لتناول «التونة»، أنها تقلل من ارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب، بالإضافة إلى أنها تخفض نسبة الدهون، وتقلل مخاطر الموت القلبي، وأيضا من مخاطر السكتة الدماغية، وتحسن نوعية النوم وجودته؛ إذ تساعد على النوم بسرعة أكبر، وأيضا تحسن الأداء أثناء النهار.

وزارة الصحة والسكان

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد نصحت بتناول الأسماك، لأنها غنية بالأوميجا 3، الذي يكون ضروري لتحسين الذاكرة، ولديه قدرة على محاربة التهابات المفاصل، وأيضا التقليل من حدتها، خاصة التهاب المفاصل الروماتويدي، كما أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، بالإضافة إلى أنها تساعد في خفض ضغط الدم، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.