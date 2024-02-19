خريطة مبادرة كلنا واحد في القاهرة والمحافظات.. 2985 منفذًا

أعلنت وزارة الداخلية خريطة مبادرة كلنا واحد في القاهرة والمحافظات، بتخفيضات وصلت إلى 40% على مختلف المنتجات والسلع الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

خريطة مبادرة كلنا واحد في القاهرة والمحافظات

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه جرى توفير نحو 2985 منفذًا للمبادرة في المحافظات وجاءت خريطة خريطة مبادرة كلنا واحد في القاهرة و المحافظات منها التالي:

- محافظة القاهرة:

- أمان منفذ آخر شارع مصطفى النحاس تقاطع متولي الشعراوي التبة الحي الثامن

- أمان منفذ أسفل كوبري الأزهر أمام نقطة مرور الجمالية والموسكى.

- أمان منفذ أسفل كوبري العباسية ميدان العباسية الوايلىي

- أمان منفذ أمام جامعة حلوان - دائرة قسم حلوان

- أمان منفذ أمام محطة مترو سراى القبة أمام ممشى الطاهرة

- أمان منفذ أول شارع سليم متفرع من شارع ابن الحكم أمام معهد فتيات الزيتون الازهرى حلمية الزيتون

- أمان منفذ آخر كوبري غمرة بجوار مدرسة السلام وأمام صيدلية العزبى (سلع)

- أمان منفذ آخر كوبري غمرة بجوار مدرسة السلام وأمام صيدلية العزبى (جزارة)

- أمان منفذ اسفل كوبري الفنجري أمام عمارات امتداد رمسيس

- أمان منفذ اسفل كوبري المظلات أمام سينما مودرن (سلع) القاهرة

- محافظة الإسكندرية

- أمان محل رقم 1 بالسوق التجارى (د) عمارات 258 برج العرب

- أمان محل رقم 4 بالسوق التجارى ابنى بيتك برج العرب

- أمان منفذ أسفل كوبري العوايد – ميدان العوايد دائرة قسم رمل ثانى (جزارة)

- أمان منفذ أسفل كوبري العوايد – ميدان العوايد دائرة قسم رمل ثانى (سلع)

- أمان منفذ أسفل كوبري ميدان الساعة – حي شرق (جزارة)

- أمان منفذ أسفل كوبري ميدان الساعة – حي شرق (سلع)

- أمان منفذ أسفل كوبري ميدان الساعة 1 – قسم أول المنتزة

- أمان منفذ أسفل كوبري ميدان الساعة 2– قسم أول المنتزة (سلع)

- أمان منفذ أسفل كوبري ميدان الساعة 2– قسم أول المنتزة (خضار وفاكهة)

- أمان منفذ أمام الصفوانى بالإبراهيمية – دائرة قسم حي شرق (جزارة)

- أمان منفذ أمام الصفوانى بالإبراهيمية – دائرة قسم حي شرق (سلع)

- أمان منفذ أمام رئاسة حي منتزة أول سيدى بشر (خضار)

- أمان منفذ أمام رئاسة حي منتزة أول سيدى بشر (جزارة)

- أمان منفذ أمام رئاسة حي منتزة أول سيدى بشر (سلع)

- محافظة بورسعيد

- أمان منفذ بميدان قصر الثقافة - حي المناخ

- أمان منفذ بميدان قصر الثقافة - حي المناخ - كارفان

- أمان منفذ زمزم مساكن على بن ابى طالب أمام الصالة المغطاة حي الزهور

- أمان منفذ زمزم منطقة التعاونيات أمام مركز شباب الزهور

- منافذ أمان منفذ زمزم منطقة التعاونيات أمام مركز شباب الزهور وبجوار مسجد الحرمين (سلع)

- منافذ أمان منفذ زمزم منطقة التعاونيات أمام مركز شباب الزهور وبجوار مسجد الحرمين (جزارة)

- منافذ أمان منفذ شارع 100 حي العرب

- منافذ أمان منفذ شارع عثمان بن عفان بجوار نادى الرباط - حي الزهور

- محافظة دمياط

- أمان منفذ بجوار محكمة شطا دائرة مركز شرطة دمياط.

- منافذ أمان منفذ بجوار مديرية الامن شارع المرور (سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار مديرية الامن شارع المرور (جزارة)

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة فارسكور

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة كفر البطيخ. (سلع)

- محافظة الشرقية

- منافذ أمان منفذ قرية أنشاص البصل أمام المعهد الديني – مركز الزقازيق.

- منافذ أمان منفذ قرية البلاشون بمجمع مجلس المدينة – بلبيس.

- منافذ أمان منفذ قرية العزيزية ش البحر – مركز مينا القمح.

- منافذ أمان منفذ قرية بردين أسفل ال كوبري – مركز الزقازيق.

- منافذ أمان منفذ قرية قرملة بجوار مكتب البريد ش الشهيد حسن زلط – بلبيس.

- منافذ أمان منفذ منشية ابوعامر بجوار مكتب البريد

- منافذ أمان (شوادر ومعارض) شادر الزقازيق أمام السجن القديم (أمان)

- منافذ أمان (شوادر ومعارض) شادر بجوار محطة قطار - الزقازيق(أمان)

- منافذ أمان (شوادر ومعارض) شادر منيا القمح – شارع سعد زغلول (أمان)

- محافظة كفر الشيخ

منافذ أمان منفذ أمام مركز معلومات الاحوال المدنية بسخا دائرة قسم أول كفر الشيخ.

- منافذ أمان منفذ أمام مركز معلومات الاحوال المدنية بسخا دائرة قسم اول كفر الشيخ. (جزارة)

- منافذ أمان منفذ الوحدة المحلية بقرية أبودراز مركز فوة. (سلع) منافذ أمان منفذ الوحدة المحلية بقرية أبودراز مركز فوة. (جزارة)

- منافذ أمان منفذ الوحدة المحلية بقرية الشهابية – مركز البرلس. (سلع)

- محافظة بني سويف

- منافذ أمان منفذ بجوار ادارة شرطة النجدة.

- منافذ أمان منفذ بجوار البنك الاهلى بجوار مستشفى ناصر العام

- منافذ أمان منفذ بجوار نقطة شرطة الغمراوى دائرة قسم شرطة بنى سويف.

- منافذ أمان منفذ خلف إستراحة رئيس مدينة إهناسيا.

- منافذ أمان منفذ داخل مديرية أمن بنى سويف.

- منافذ أمان منفذ شارع إسلام بجوار نقطة شرطة الجزيرة أمام النساجون الشرقيون

- منافذ أمان منفذ شارع النحطة بجوار محطة سكة حديد الواسطى

- منافذ أمان منفذ شارع عبدالسلام عارف أمام مديرية التموين

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم الحراسات المشددة بأبورديس

- منافذ أمان منفذ بجوار مديرية أمن جنوب سيناء بالطور

- أمان منفذ بمنطقة الزهراء قسم شرطة طور سيناء بجوار المسجد القديم

- منافذ أمان منفذ منطقة الجبيل أمام مخبز الشرطة قسم شرطة طور سيناء

- منافذ أمان منفذ منطقة المنشية قسم شرطة طور سيناء

- كارفور 200منطقة طريق الثور - صنتيرا مول - شرم الشيخ.