رفع 200 ألف طن رتش ومخلفات وتراكمات من مقلب شبرامنت في الجيزة

نظمت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل، سلسلة حملات على مدار 10 أيام لرفع التراكمات في مدخل مقلب شبرامنت العمومي، حيث تمكنت من رفع 200 ألف طن رتش ومخلفات وتراكمات بمعدات وفرق العمل التابعة لهيئة النظافة بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 ألف طن مخلفات يوميا.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنّ ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات والحفاظ على البيئة وتطوير الوجهة الحضارية، مشددا على مسؤولي الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أعمال رفع المخلفات وانتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مدخل مقلب شبرامنت مع مراعاة عدم إعاقة حركة المركبات المترددة على المقلب.

وكلّف المحافظ بالحفاظ على ما تم إنجازه والتشديد على سيارات نقل المخلفات المترددة على المقلب بتفريغ حمولتها داخل النقاط المحددة لها في المقلب، مع مراقبة عمليات نقل وتفريغ المخلفات على مدار اليوم.

كما وجّه المحافظ باستكمال جهود رفع المخلفات في مدخل مقلب شبرامنت ورفع كفاءة المنطقة من تمهيد للطريق وتحسين منظومة الإنارة.