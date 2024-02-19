حملات مكبرة لصيانة المتنزهات وزراعة الأشجار بالإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية تنظيم حملة مكبرة لصيانة المتنزهات والأشجار في الشوارع والميادين بأحياء المحافظة الثلاث، وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للمدينة.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن الحملة تشمل زراعة أحواض الزهور والنباتات بطريق بورسعيد الإسماعيلية الزراعي، وصيانة كشافات الإنارة في الطرق بشارعي «شل ودمنهور» بنطاق حي ثان الإسماعيلية.

حملة 100 مليون شجرة في الإسماعيلية

وأكد «بشارة» في بيان، أن الحملة تشهد زراعة كمية كبيرة من الأشجار ضمن حملة زراعة 100 مليون شجرة بالطرق الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والمباني الحكومية، موضحا أن الحملة تتضمن جميع المراكز «القنطرة شرق، والقنطرة غرب، وأبو صوير، وفايد، والقصاصين، والتل الكبير».

حملات لرفع القمامة من الشوارع

وأضاف أن حملات رفع القمامة مستمرة في جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المراكز والأحياء أولا بأول، لضمان عدم تراكمها لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى أن الحملة خلال الأسبوع الماضي نجحت في رفع مخلفات تقدر بنحو 7 آلاف طن.