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الفريق القانوني لفلسطين بـ«العدل الدولية»: 35 دولة تحدثت عن عدم قانونية المستوطنات

كتب:

هانى حسن
12:47 م | الإثنين 19 فبراير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

قال الفريق القانوني لدولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس له أي مبررات قانونية، و35 دولة من بينها منظمات دولية تحدثت عن انعدام قانونية المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف الفريق القانوني لفلسطين، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تتجاهل تصريحات الدول، التي تقر بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وتواصل دفاعها عن إسرائيل، لمواصلة بناء المستوطنات غير القانونية، ويجب إنهاء محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

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بقلم هانى حسن