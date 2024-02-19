«النقل العام» تقدم اشتراكات للطلاب تبدأ بـ125 جنيها

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة تعمل على تقديم تيسيرات للمواطنين وتقديم خدمة أفضل لسكان القاهرة الكبرى لاستخدام أتوبيسات النقل العام، مضيفا لـ«الوطن»، أن الهيئة تقدم اشتراكات لطلاب الجامعات والمدارس للتيسير عليهم وهي مخفضة، حيث تبلغ قيمة الاشتراكات شهريا 125 جنيها لمن يستخدم خطين، أما استخدام جميع خطوط النقل العام يتطلب اشتراكا شهريا 290 جنيها للطلاب.

اشتراكات النقل العام

وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أن الهيئة فتحت باب التقديم أمام جميع المواطنين للحصول على اشتراك ربع سنوي لاستخدام أتوبيسات النقل العام العادية والمكيفة، ويتم التقديم أول مارس المقبل، وتغطي الأتوبيسات بالهيئة كل مناطق القاهرة الكبرى، ويمكن لمن يستقلون خدمة النقل العام الاستفادة من تلك الخدمة، حيث توفر الاشتراكات للمواطنين، وذلك لتخفيف العبء عنهم، فالهيئة جهة خدمة للمواطنين.

أتوبيسات النقل العام

جدير بالذكر ان هيئة النقل العام تضم نحو 3 آلاف أتوبيس تغطي القاهرة الكبرى من أجل التيسير على المواطنين، مع تقليل زمن التقاطر وزيادة عدد الأتوبيسات بمناطق الزحام.