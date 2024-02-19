بعد شخصية دكتور عاطف.. هل يغير عصام عمر جلده في مسلسل مسار إجباري؟

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك، وانطلاق ماراثون المسلسلات الرمضانية التي تبثها شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن بينه مسلسل مسار إجباري، الذي يحمل نوعًا من الإثارة التشويق.

مسلسل مسار إجباري من بطولة الفنانين أحمد داش وعصام عمر، إذ يقدم الأخير لونًا جديدًا ومختلفًا عن الذي عرف به في ذهن جمهوره خلال بطولته في مسلسل «بالطو»، وخلال عرض البرومو الرسمي لمسلسل مسار إجباري، ظهر عصام عمر بعلامات تشوبها الجدية، بعيدًا عن اللون الكوميدي الذي قدمه من قبل.

عصام عمر من الكوميديا للغموض

اعتاد الجمهور على رؤية الفنان عصام عمر، باللون الكوميدي، خاصة بعد دور دكتور عاطف في مسلسل «بالطو»، الذي استطاع من خلاله أن يحتل مكانة خاصة في قلوب جمهوره، وجعلهم يتوقون لرؤيته مرة أخرى على الشاشات.

دراما اجتماعية تشويقية، يقدمها مسلسل مسار إجباري، إذ يجتمع البطلان حسن وحسين للبحث عن والدهما «عمر البرنس»، مما يجعلهما في مشاهد بعيدة عن الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور من كلا الشابين وخاصة عصام عمر.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري، من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، ورشدي الشامي، وبسمة، وجوري بكر، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، ومي الغيطي، وآخرين، والعمل من إخراج نادين خان، وتأليف أمين جمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.