أحمد داش يواصل تصوير مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024

واصل الفنان أحمد داش تصوير مسلسله الجديد «مسار إجباري» المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، ويشهد المسلسل العديد من الأحداث التشويقية التي تثير فضول المشاهدين، إذ تدور حول صراع بين الخير والشر.

تفاصيل دور أحمد داش في مسلسل مسار إجباري

وكشف الفنان أحمد داش عن دوره في مسلسل مسار إجباري، إذ يقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش، ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع، ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

أحمد داش يواصل تصوير مسار إجباري

وظهر أحمد داش في الصور الأولى من مسلسله بشكل مختلف بالدقن الخفيف، ويبدو أنه من عائلة متوسطة الحال، ويجتمع البطلان حسن وحسين للبحث عن والدهما «عمر البرنس»، ما يجعلهما في مشاهد بعيدة عن الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور من كلا الشابين وخاصة عصام عمر.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري من بطولة الفنانين أحمد داش وعصام عمر، إذ يقدم الأخير لونًا جديدًا ومختلفًا عن الذي عرف به في ذهن جمهوره خلال بطولته في مسلسل «بالطو»، وخلال عرض البرومو الرسمي لمسلسل مسار إجباري، ظهر عصام عمر بعلامات تشوبها الجدية، بعيدًا عن اللون الكوميدي الذي قدمه من قبل.