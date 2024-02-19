سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الاثنين 19-2-2024

استقر سعر جرام الفضة في المحلات اليوم، وسط توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفضة اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفضة اليوم، كما يلي:

- سعر جرام الفضة عيار 999 في مصر 49.98 جنيه.

- سعر جرام الفضة عيار 958 اليوم الأحد 47.93 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 925 خلال تعاملات الظهيرة سجل 46.28 جنيه.

- سعر جرام عيار 880 يبلغ الآن في محال بيع الفضة 40.03 جنيه.

سعر سبيكة الفضة

- سعر سبيكة الفضة 50 جراما 3,292.90 جنيه.

- سعر سبيكة الفضة 100 جرام 6,560.76 جنيه.

- سعر سبيكة الفضة 200 جرام 12,520.53 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وفي المقابل تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية داخل محال الصاغة دون ضريبة ومصنعية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3580 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 داخل محال الصاغة 4091 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 إلى 3068 جنيها.