تبدأ من 155 جنيها.. أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الفيوم

تتنافس مختلف المحال التجارية، في توفير باقة مختلفة من أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الفيوم، لتناسب احتياجات وإمكانيات كل أسرة، سواء الأسر التي ترغب في شرائها لاستخدامها الشخصي والمنزل، أو حتى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، إذ يبدأ سعر الكرتونة الواحدة من 155 جنيهًا وتختلف باختلاف محتويات الكرتونة وأوزانها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التاية أسعار كرتونة رمضان 2024، إضافة إلى محتويات كرتونة رمضان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار كرتونة رمضان 2024 الصغيرة

وتبدأ أسعار كرتونة رمضان 2024 الصغيرة في معرض أهلا رمضان 2024 محافظة الفيوم، من 155 جنيها وتصل حتى 190 جنيهًا، بحسب المحتويات التي تضمها الكرتونة.

وسجلت أرخص أسعار كرتونة رمضان 2024 في مصر نحو 155 جنيهًا، وتحتوي على كيس أرز بوزن 900 جرام، وكيس سكر وزن كيلو، وكيس ملح بوزن 225 جراما، وزجاجة زيت خليط 600 مل، وباكو شاي 40 جم، وكيس صلصة 35 جراما، وكيس بلح 400 جرام، وكيس مكرونة 300 جرام.

أما سعر كرتونة رمضان الوسط فسعرها 170 جنيهًا، وتضم كيلو أرز، وكيلو سكر، وعلبة صلصة وزن 135 جراما، وكيس مكرونة 350 جراما، وباكو شاي ناعم 400 جرام، وعلبة سمنة 350 جراما.

وسجل سعر كرتونة رمضان الوسط 2 نحو 190 جنيهًا، وتضم كيلو أرز، وباكو شاي ناعم 40 جم، وكيلو سكر، وعلبة صلصة 280 جرام، وزجاجة زيت خليط 700 مم، و3 أكياس مكرونة وزن الكيس 282 جراما.

أسعار كرتونة رمضان 2024

وتبدأ كرتونة رمضان 2024 الكبيرة من سعر 200 جنيه، وتحتوي على زجاجة زيت 600 ملي، و3 كيلوجرامات أرز، و3 أكياس مكرونة وزن الكيس 300 جرام، وكيلو سكر، وعلبة صلصة 300 جرام، وباكو شاي 40 جم، وكيس ملح 200 جرام.

وتوجد أيضًا كرتونة رمضان الكبيرة بسعر 250 جنيهًا، وتضم زجاجة زيت 700 مللي، و2 كيس أرز وزن كيلو، وكيس مكرونة 350 جرام، وكيلو سكر، وعبوة سمن 350 جرام، وباكو شاي 40 جرام، وكيس ملح 500 جرام، وكيس صلصة 280 جراما.

أسعار ياميش رمضان

وفيما يتعلق بأسعار الياميش في معرض أهلا رمضان 2024، فإنّ سعر كيلو الزبيب يبدأ من 250 جنيهًا، وكيلو جوز الهند 160 جنيهًا، وتتراوح سعر لفة قمر الدين بين 70 حتى 100 جنيه، فيما يبدأ سعر القراصيا من 87 جنيهًا، والتين المجفف من 100 جنيه، واللوز من 150 جنيهًا، وعين الجمل من 140 جنيهًا، والبندق من 157 جنيهًا.