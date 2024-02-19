محمد صلاح ليس الوحيد.. مرموش يقترب من إنجاز مصري جديد بملاعب أوروبا

حالة من التألق الاستثنائية خلقتها الطيور المصرية المهاجرة إلى ملاعب أوروبا، على مدار الفترة المنقضية، ليسير عدد من المحترفين على نهج محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، وآخرهم عمر مرموش الذي بات على بعد خطوات من تحقيق إنجاز جديد.

عمر مرموش على أعتاب إنجاز تاريخي جديد

عمر مرموش يقترب من تحطيم رقم محمد زيدان كأكثر لاعب مصري تسجيلًا للأهداف في بطولة الدوري الألماني الممتاز بموسم واحد، بعد موسم استثنائي قدم خلاله اللاعب الدولي أداءً استثنائيًا مع فريقه آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

نجح عمر مرموش حتى الآن في تسجيل 9 أهداف وصنع 4 آخرين، ليُصبح هداف الفريق في بطولة الدوري الألماني، ما جعله على بعد خطوة من تحطيم رقم قياسي تاريخي ظل صامداً لأكثر من 16 عامًا، والمسجل باسم محمد زيدان كأكثر لاعب مصري تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالبوندسليجا.

مرموش يداعب إنجاز محمد زيدان

كان محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، نجح في تسجيل 13 هدفاً، بقميص فريق ماينز الألماني، خلال موسم 2005-2006، وهو رقم لم يتمكن أي لاعب مصري من تحقيقه أو تخطيه، لكن يبدو أن عمر مرموش يقترب من ملامسة هذا الإنجاز، إذ يُقدم أداءً يُبشر بإمكانية تحطيمه لهذا الرقم، خاصةً مع تبقي 12 جولة على نهاية الموسم.

ويُمكن القول أنّ مرموش يُحاكي مسيرة محمد زيدان في الدوري الألماني، حيث بدأ زيدان مسيرته مع ماينز أيضاً، ونجح في لفت الأنظار إليه قبل أن ينتقل إلى أندية أكبر مثل هامبورج وبوروسيا دورتموند، إذ يُمكن لمرموش أن يسير على نفس النهج، خاصةً إذا واصل تألقه مع فرانكفورت، مما قد يُفتح له أبواب الانتقال إلى أندية أكبر في أوروبا.

وبالنظر إلى مسيرة محمد زيدان الذي حقق هذا الإنجاز، فكانت مليئة بالتحديات والصعوبات ورغم ذلك ظل صامدًا حتى حقق مسيرة استثنائية، بينما مرموش سيكون أمامه فرصة لتخطي كل ذلك، خاصة أن الطريق يعد ممهدًا له، إلى جانب كونه يلعب في فريق مُنافس على المراكز الأوروبية، بينما كان ماينز يُنافس على البقاء في الدوري في موسم زيدان.