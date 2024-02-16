7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في العمل.. «هتقلل الفاتورة وتزود الأرباح»

تواجه الكثير من الشركات ومقرات العمل بشكل عام أعباء في دفع فواتير الاستهلاك، والتي تؤثر على أرباحها، لذا تعمل الشركة القابضة للكهرباء على مساعدتهم بتوجيه نصائح لترشيد الكهرباء في أماكن العمل؛ لتقليل الفاتورة وتزويد الأرباح.

كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال الإضاءة

بالنسبة للإضاءة تنصح الشركة القابضة للكهرباء، بتحسين كفاءة نظم إضاءة المكاتب باتباع الإرشادات التالية؛ لترشيد استهلاك الكهرباء:

1- الاستهلاك الأمثل للإضاءة النهارية من خلال النوافذ المتاحة.

2- غلق مفاتيح الإنارة في الأماكن والمكاتب، غير المشغولة واستخدام الحساسات.

3- تطوير أنظمة الإضاءة بتقنيات عالية الكفاءة.

4- الحفاظ على تركيبات الإضاءة نظيفة وفي حالة عمل مثالية.

5- استبدال الكشافات غير الموفرة بأخرى موفرة للطاقة.

6- تصميم الإضاءة في مجموعات صغيرة في محيط مكان الاستخدام لتسهيل التحكم في فتح عدد محدود ومطلوب من اللمبات، وغلق المجموعات الأخرى غير المطلوبة في نفس التوقيت.

7- تشجيع العاملين وشاغلي المكاتب على إطفاء الأنوار غير الضرورية.