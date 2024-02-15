كيف توفر استهلاك الكهرباء؟.. حلول مبتكرة لترشيد فاتورة 6 أجهزة في المنزل

عادة ما ترتفع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصةً خلال فصل الشتاء بشكل ملحوظ، ويبدأ الكثيرون في البحث عن الجهاز الذي سرق الكهرباء، ولا يعرفون أن السبب هو خطأ الضغط على أحمال الكهرباء، مما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة، وملاحظة نفادها سريعًا قبل نهاية الشهر، لذا نقدم لكم عبر التقرير التالي حيل منزلية بسيطة توفر في استهلاك الكهرباء، كما نشر «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الطريقة الأمثل لتشغيل السخان الكهربائي

- تعد طريقة استخدام السخان الكهربائي هي من أسباب ارتفاع الفاتورة، لذا يفضل تشغيل السخان قبل الرغبة في استخدامه بأقل من نصف ساعة وضبط درجة حرارته من درجة 50 إلى 60، لأن التشغيل المستمر للسخان يسحب كثيرًا من كارت الكهرباء ويحمل ضغط كبير على استهلاك الكهرباء.

طريقة موفرة لاستخدام الدفاية الكهربائية

الدفاية الكهربائية من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء خلال فصل الشتاء، إذ يعد وجودها أساسيا داخل كل منزل في فصل الشتاء، ولا يمكن الاستغناء عنها للتغلب على برودة الجو، لذا يجب ضبطها على درجة حرارة متوسطة لترشيد استهلاك الكهرباء، مع غلق كافة الأبواب والنوافذ لعدم تسرب الهواء الساخن.

طريقة استخدام غسالة الملابس

غسالة الملابس من الأجهزة الأساسية في كل منزل، ويجب عند تشغيلها لدورة غسيل تكون بكامل حمولتها، لأنها كل مرة تستهلك كمية الكهرباء نفسها مهما كانت كمية الملابس بداخلها، ويتم ضبط درجة حرارة على 40 درجة مئوية، لترسيد استهلاك الكهرباء حال استخدامها.

الثلاجة والديب فريزر

ترشيد استهلاك الكهرباء في الثلاجة والديب فريزر، يبدأ من ترتيب ووضع الأطعمة داخلهما بجانب بعضها بشكل منظم والحرص على ملىء الفراغات، حتي لا يتم إهدار الفريون، ويتم تقليل استهلاك الكهرباء.

استخدام المكواة الكهربائية

حال استخدام المكواة ينصح بتجميع الملابس بعد كل غسلة وكيها، على الأكثر مرة أو مرتين أسبوعيًا، ومراعاة تشغيل درجة حرارة المكواة حسب نوع القماش، فيوجد من خلال المؤشر الموجود عليها، حتى يتم الحفاظ على الملابس وعدم تلفها سريعًا والحفاظ على فاتورة الكهرباء.