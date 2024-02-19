تسليم 192 جهازا تعويضيا لذوي الهمم في الأقصر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر بالتعاون مع جمعية الأورمان عن تسليم 192 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية للأشخاص ذوي الهمم في قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار دعمهم وتمكينهم.

وقال محمد حسين البغدادي وكيل وزارة التضامن بمدينة الأقصر، إن اختيار الحالات المستحقة جاء وفقًا لأبحاث ميدانية نفذتها جمعية الأورمان مؤكدا على أهمية توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف رفع مستوى الرعاية والتنمية للأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة.

وأشار «البغدادي»، في بيان اليوم إلى أن القيادة السياسية تعمل جاهدة لتحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معربًا عن فخره بالتقدم الكبير الذي تحقق في هذا الصدد.

شركاء في المجتمع

وأضاف أن ذوي الإعاقة أصبحوا شركاء أساسيين في المجتمع وقادرون على العيش بشكل مستقل.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية يأتي كجزء من مشروع تنموي يهدف إلى تعزيز قدرات الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، سواء في مجال العمل أو العلاقات الاجتماعية بينما يستهدف المشروع رفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية من قبل الأفراد ذوي الإعاقة، دون أن يشكلوا عبئًا على الآخرين.

دعم الأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع

وأشار شعبان إلى أن دعم جمعية الأورمان يأتي ضمن جهودها لتعزيز منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في محافظة الأقصر والمناطق التي تعاني أكبر حاجة للدعم في القرى والنجوع.