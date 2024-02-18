التحالف الوطني: توزيع 2000 شنطة غذائية على الأسر المستحقة قبل رمضان

وزعت جمعية رسالة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نحو 2000 شنطة غذائية لـ2000 أسرة مستحقة في 8 قرى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة لتخفيف العبء عنهم قبيل شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بجميع محافظات الجمهورية.

كما يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر، إحدى كيانات التحالف، تنظيم القوافل الطبية ومعارض السلع الغذائية المخفضة بمراكز محافظة الأقصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.