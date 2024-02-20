زي الجاهز وأطعم.. خطوتان لعمل الفول المدمس بسرعة 

الفول من أشهر الأطعمة التي يحرص على تناولها الكثيرون، خاصة خلال وجبة السحور وبشكل يومي، لأنه مصدر مهم وبه العديد من العناصر الغذائية، إذ تحرص العديد من ربات البيوت على تدميس الفول في المنزل، لضمان جودته ونظافته، وخلال التقرير التالي نستعرض طريقة عمل الفول المدمس في المنزل، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد» المُذاع على «سي بي سي».

مكونات عمل الفول المدمس بسرعة

- نصف كيلو فول.

- 4 ملاعق كبار من الفول المجروش.

- 1/4 كوب من العدس الأصفر.

- ليمونة.

- 1/2 ملعقة صغيرة باكينج بودر.

خطوتين لعمل الفول المدمس بسرعة

- لعمل الفول المدمس، يُغسل الفول جيدًا ويُترك منقوعا في الماء الفاتر 5 ساعات، ويتم شطفه ووضعه في الدماسة أو في حلة مغلقة جيدًا مع وضع الليمونة بقشرتها والباكينج بودر، وبعد ملاحظة فوران الماء، أغلق الدماسة جيدا.

- بعد دقائق يتم نقل دماسة الفول إلى شعلة صغيرة وبعد 6 ساعات يتحول إلى فول ناضج، وخلال تسويته يمكن تزويد الماء بشرط أن يكون مغليا.

طريقة عمل دقة الفول زي المطاعم

- 1/4 كوب عصير ليمون.

- ملعقة طعام كبيرة من الكمون.

- 10 فصوص من الثوم المهروس.

- ربع ملعقة من البابريكا.

- ملعقة طعام كبيرة من الكزبرة.

- مكعب مرقة دجاج.

- ربع كوب مخل.

- ماء مغلي.

- شطة حسب الرغبة.

- يتم تحميص الكمون والكزيرة على النار، وطحنها بعدها، مع إضافة الشطة والملح ومزجها معًا، وإضافة الخل والليمون والماء المذاب فيه المرقة مع جميع أنواع التوابل، وتقليب مكونات دقة الفول مثل المطاعم جيدًا.