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الحكومة تطرح وظائف جديدة للشباب.. بادر بالتسجيل الإلكتروني

كتب:

سلامة عامر
11:59 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
موقع الحكومة المصرية للوظائف

موقع الحكومة المصرية للوظائف

تطرح الحكومة خلال الساعات المقبلة وظائف جديدة للشباب من الجنسين بوزارات: «الأوقاف - وزارة البيئة - الهيئة العامة للأبنية التعليمية»، وذلك من خلال موقع الحكومة المصرية للوظائف، ويمكن زيارته من هنا

فتح باب التقديم لوظائف «الأوقاف» 

ومن المقرر أن تفتح وزارة الأوقاف باب التقديم خلال ساعات عبر موقع الحكومة المصرية بمسابقة تعيينات جديدة، منها 1000 وظيفة من ضمن وظائف عمال مساجد بالوزارة 2024، مع إتاحة الوزارة لأول مرة رفع سن التقديم لوظائف الأوقاف المطلوبة إلى 40 عاما، وستكون متاحة لمستوى المؤهل الدراسي الأقل من المتوسط سواء الحاصل على الشهادة الإعدادية العادية أو الإعدادية الأزهرية.

مد فترة تلقي طلبات وظائف 2024

وقررت الحكومة مد فترة تلقي تقديم طلبات الراغبين في شغل الوظائف التي أعلنتها حتى الخميس 15 فبراير المقبل بمسابقات «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة القومية للبريد بوزارة الاتصالات، ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي»

الوظائف المطروحة بالتربية والتعليم والهيئة القومية للأنفاق 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع 11 ألفا و114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» للعام الدراسي 2024 /2025 إضافة إلى حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل عن التخصصات المطلوبة للتعيين في الهيئة: «مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك»، إضافة إلى 5 في وظيفة أخصائي شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.