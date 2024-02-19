تفاصيل وظائف وزارة العمل في محافظة أسيوط.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة العمل، توفير عدد من الوظائف للشباب والخريجين في محافظة أسيوط، وفق نشرة الوزارة النصف شهرية، برواتب مغرية وتأمينات اجتماعية وطبية.

وظائف للشباب في أسيوط

وأشارت وزارة العمل، إلى أنّه جرى توفير عدد من الوظائف في محافظة السويس، كالآتي:

- مطلوب 10 أشخاص للعمل كأخصائيي ائتمان من الجنسين.

شروط ورواتب وظائف محافظة أسيوط

- مؤهل عالٍ أو متوسط.

- السن 35 عامًا.

- الراتب 3500 جنيه.

وأشارت وزارة العمل، إلى توفير نسبة معينة من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمجهم في المجتمع.