وزارة العمل تعلن توفير وظائف بمحافظة دمياط.. «رواتب مجزية»

تعلن وزارة العمل عن وظائف بمحافظة دمياط، في بيان لها ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، والتي تشمل فرص عمل لذوي الهمم، باستيفاء نسبة الـ 5% من الوظائف المعلنة لذوي الإعاقات ودمجهم في سوق العمل، لتكون لهم أبواب رزق مستمرة، مع ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في تلك الوظائف والذي يبلغ نحو 3500 جنيه.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن إعلان وزارة العمل لوظائف بمحافظة دمياط برواتب مجزية، فضلًا عن فرص عمل لذوي الهمم اليوم، وفرص عمل سائقين في دمياط، إلى جانب فرص عمل في ميناء دمياط الجديدة.

فرص عمل في محافظة دمياط

وذكرت نشرة التوظيف النصف شهرية، وجود فرص عمل في محافظة دمياط والتي بلغ عددها نحو 285 فرصة عمل في دمياط القديمة والجديدة، منها سائقين، ومهندسين زراعيين، وأخصائيي تمويل، وإداريين.

فرص عمل في ميناء دمياط الجديدة

وتتضمن نشرة التوظيف، وجود وظائف دمياط الجديدة اليوم، في شركة كايرو ثري إيه للشحن والتفريغ، حيث توفر فرص عمل في ميناء دمياط الجديد والذي يتمثل في 5 مهندسين زراعي شريطة أن يكونوا حاصلين على بكالوريوس زراعة، برواتب مجزية يتم تحديدها حسب المقابلة، للأعمار بين 30 وحتى 45 عامًا، ويتم التقديم لها عبر الإتصال بالمدير المسؤول محمد خطاب عبر الرقم «01070966470».

فرص عمل سائقين في دمياط

كما تضمنت فرص عمل سائقين في محافظة دمياط، إذ تطلب نفس الشركة، 10 سائقين شريطة أن يكونوا حاصلين على رخصة قيادة درجة أولى، للأعمار التي تتراوح من 30 وحتى 45 عامًا، على أن يتم تحديد الراتب لكل منهم حسب المقابلة، فيما يتم التقديم عبر الإتصال بالمدير المسؤول محمد خطاب عبر الرقم «01070966470».

وظائف دمياط القديمة

ووفقًا لنشرة وظائف دمياط اليوم 2024، فإنّ شركة أمان لتمويل المشروعات تطلب توظيف 250 أخصائي تمويل، بالإضافة إلى 20 إداري من ذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ 5%، للأعمار بحد أقصى 35 سنة، شريطة الحصول على مؤهل عال، بينما يجرى تحديد الراتب حسب المقابلة.

ويجرى التقديم لهذه الوظائف عبر الاتصال بالمدير المسؤول مصطفى صبحي عبر الأرقام «01016330305» و«01558600090».