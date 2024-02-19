مقترح مصري لربط ميناء دار السلام في تنزانيا بسفاجا

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع مع مسؤولي هيئة التجارة بتنزانيا «TAN TRADE»، والذي بحث سبل تدعيم حركة التجارة بين البلدين وزيادة التعاون بين المواني المصرية والتنزانية؛ إذ أكد الجميع ضرورة زيادة حجم التعاون الحالي بما يتناسب مع قوة وعراقة العلاقات المصرية التنزانية.

وحضر الاجتماع؛ شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا بمقر السفارة المصرية مع الشركات المصرية العاملة في تنزانيا مثل شركات السويدي والمقاولون العرب وETG حيث تم استعراض النشاط الحالي لتلك الشركات في تنزانيا وحجم المشروعات التي يتم تنفيذها؛ إذ جرى التأكيد على أهمية هذا النشاط في زيادة حركة التعاون التجاري بين البلدين الصديقين وأن تنفيذ هذه المشروعات يجسد التطور الكبير في أنشطة الشركات المصرية المتخصصة.

تعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية

وأكدت وزارة النقل، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية، وفي ضوء أهمية دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية المهمة التي تصب في خدمة تعزيز العلاقات مع دول القارة ومردوها الاقتصادي على مصر، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية من خلال إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الأفريقية وفي مقدمتها تنزانيا باعتبارها البوابة الرئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة ومن بينها رواندا، حيث يمثل ميناء دار السلام بتنزانيا أحد أهم مواني الارتكاز في شرق أفريقيا.

تسيير خط ملاحي منتظم

وأشارت إلى مقترح ربط هذا الميناء مع أحد المواني المصرية «ميناء سفاجا» من خلال تسيير خط ملاحي منتظم وصولا لميناء دار السلام بتنزانيا، وكذلك إنشاء منطقة لوجستية في كل من دار السلام بتنزانيا وكيجالي برواندا لتجميع الصادرات المصرية ونقلها بحرا إلى تنزانيا ومنها برا إلى رواندا ثم إلى باقي دول وسط أفريقيا الحبيسة، والاستفادة من تواجد عدد من كبريات الشركات المصرية مثل شركة السويدي وشركة المقاولون العرب اللتين تقومان بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في دولة تنزانيا.