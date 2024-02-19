علامات في العيون إذا ظهرت يجب استشارة الطبيب

كشف شريف حتة، استشاري الصحة العامة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة «DMC»، من تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وجاسمين طه ذكي، عن العلامات التي يمكن أن تظهر على العين وتتطلب زيارة الطبيب، قائلا إن علامة الضبابية «الزغللة» في العين والتي تحدث لكبار السن، هي نتيجة المياه البيضاء على العدسة، أو المياه الزرقاء أو تأثر الشبكية وفي كل الأحوال يجب زيارة الطبيب.

حساسية والتهاب العين

وأضاف: «احمرار العين ممكن نتيجته الحساسية أو التهاب في العين، خصوصا في الأجواء الحالية والأتربة المثارة، وبتظهر في العين علامات أخرى نتيجة أمراض الضغط والسكر، منها انفجار بعض الشعيرات الدموية الصغيرة داخل العين، ولو الاحمرار متعلق بالضغط يجب الرجوع للطبيب، ولكن إذا كان الضغط مظبوط فكده الموضوع بسيط وغير مُقلق».

اصفرار العين يدل على أمراض الكبد والمرارة والبنكرياس

وتابع: «اصفرار العين يدل على أمراض الكبد والمرارة والبنكرياس، وهي من الأمور الخطيرة التي يجب الرجوع فيها للطبيب فورا للكشف الدقيق على قاع العين، وفي علامة أخرى وهي التورم في الجفن ودي نتيجة الحساسية أو حاجة قرصته أو كيس دهني صغير ملتهب»، مضيفا أنه يجب استشارة الطبيب في جميع الأحوال.