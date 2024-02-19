الإعلامي عبدالفتاح مصطفى يسلط الضوء على سوق السيارات في «دراسة واقتصاد»

تحدث الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم الاثنين، عن سوق السيارات الفترة الحالية ومبادرات الدولة الفترة الماضية.

واستضاف الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، خلال حلقة اليوم، محمد أبوالفتوح رئيس تحرير موقع إيجيبت أتوموتيف، الذي ذكر أن مبادرات الدولة في السيارات من أفضل الأمور خلال الفترة الماضية بداية من الإحلال والتجديد والمصريين بالخارج، والسيارات الكهربائية، كل ذلك أدى إلى انتعاش قوي جدا.

دعم الدولة للسيارات الكهربائية

وأضاف أبوالفتوح، أن السيارات الكهربائية من المركبات المميزة جدًا إذ أن الدولة عملت على دعمها سواء كانت دون جمرك أو ترخيص لا يتجاوز الـ400 جنيه في العام، كما أنها غير ملوثة للبيئة وقيادتها ممتعة ودون ضوضاء ولا تحتاج للصيانة.

وتابع أن من ضمن مبادرات الدولة الممتازة، الموافقة على استراتيجة صناعة السيارات، وجرى إشتراك شركات مصرية وأجنبية، ومع نهاية السنة ستؤثر بشكل إيجابي على تسعير السيارات وتساعد على التصدير وإنتاج عدد كبير.

نصائح عند شراء سيارة جديدة

وبالنسبة للنصائح عند شراء السيارة، ذكر أبوالفتوح أنه يجب تحديد 3 أمور؛ الأول ما هو احتياج الشخص للسيارة هل للرفاهية أي للعمل أو للأسرة؟، والثاني ما المبلغ المتوفر معه؟ والثالث اعتمادية السيارة، مشيرًا إلى أن الأفضل شراء السيارة قسط حتى إذا كان الشخص يمتلك الكاش، لأن يمكن وضع الأموال في شهادات في البنوك المتوفرة حاليًا والتي تعد مرتفعة جدًا، والحصول على الفوائد والتقسيط من خلالها.