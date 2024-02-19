عمال النقل المائي في الهند يرفضون تحميل سفن بأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إحدى النقابات العمالية في الهند، تغطي العديد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، قررت عدم تحميل أو تفريغ السفن التي تحمل أسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الهند تتضامن مع فلسطين

جاء هذا الموقف من جانب عمال النقل المائي في الهند رداً على انتشار تصريحات تفيد بأن مسيرات قتالية هندية الصنع قد شقت طريقها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما يورط الهند بالمشاركة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقرر ناريندرا راو، الأمين العام لاتحاد عمال النقل المائي في الهند، اتخاذ قرار بعدم تحميل السفن، مؤكداً رفض المشاركة في أي عمل من شأنه أن يزيد من معاناة الفلسطينيين، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنقابة على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وفي بيان صادر عن النقابة، في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت نقابة عمال النقل المائي إن عمال الموانئ يقفون دائماً ضد الحرب وقتل الأبرياء، مشيرة إلى النساء والأطفال الذين تم قصفهم وقتلهم ببشاعة.

إسرائيل تستقبل أسلحة من الهند

وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى 20 طائرة مسيرة من طراز «هيرميس 900»، هندية الصنع، تستخدم بشكل روتيني في الهجمات على غزة، ولم تعترف الحكومتان الإسرائيلية والهندية علناً بذلك.

إلا أن قناة «تي في 9» الإخبارية الهندية ذكرت في السابع من الشهر الجاري، أن المسيرات المصنعة في مدينة حيدر آباد، جنوب وسط الهند، ستساعد في تلبية احتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة.

الهند أكبر مشتري للأسلحة الإسرائيلية

وتعتبر الهند أكبر مستورد للأسلحة الإسرائيلية، وتحصل على حوالي 46% من الأسلحة التي تبيعها إسرائيل للعالم، كما تشارك الشركات الهندية في إنتاج العديد من الأسلحة الإسرائيلية، في مصانع تنتشر في جميع أنحاء الهند.