أحمد غزي يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل الحشاشين

يشارك الفنان أحمد غزي في الموسم الرمضاني المقبل بظهور خاص من خلال مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وذلك بالتزامن مع ما يحققه غزي من نجاح كبير في دور العرض السينمائية.

أحمد غزى فى مسلسل الحشاشين

الحشاشين مسلسل تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، ويجسد فيه كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين المثيرة للجدل في ذلك العصر، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام، وقد أتى حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي.

والمسلسل يشارك في بطولته أيضاً فتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، ونور إيهاب، وسوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.

الحريفة يتصدر إيرادات شباك التذاكر

يأتي هذا بالتزامن مع تصدر فيلم الحريفة قائمة أعلى إيرادات في شباك التذاكر بإيرادات تخطت 60 مليون جنيه حتى الآن، والذي تلقى عنه أحمد غزي ردود فعل قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتقانه لشخصية ششتاوي بكاريزما ملفتة وحضور قوي.

وعلى المستوى العالمي، جسد غزي شخصية الملياردير السعودي الشهير عدنان خاشقجي في مرحلة شبابه ضمن أحداث المسلسل البريطاني الشهير The Crown في جزئه الخامس، الذي يُعرض حالياً على منصة نتفليكس ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم العالميين.