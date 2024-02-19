محلل اقتصادي: مبادرة «كلنا واحد» تخفف العبء على المواطنين

قال عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن هناك توجيهات حكومية بالتوسع في معارض «أهلا رمضان»، موضحا أن مبادرة «كلنا واحد» ساهمت في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية على المواطن، من خلال ضخ السلع واحتياجات المواطن وضبط الأسعار.

تصنيع المنتجات المحلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «كلنا واحد» امتدت على مدار العام الماضي، ومعارض «أهلا رمضان» تنتشر في كل أنحاء، بحد أدنى 3 معارض في كل محافظة، بالإضافة إلى أن المعارض التي تنظمها الحكومة لها دور كبير في ضبط الأسعار بالأسواق.