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انفجار شديد في العمق اللبناني.. ووسائل إعلام: غارة إسرائيلية (فيديو)

كتب:

عمرو حسني
06:13 م | الإثنين 19 فبراير 2024
جنوب لبنان

جنوب لبنان

عرض موقع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فيديو يوضح انفجارا غير عادي في العمق اللبناني، قرب صيدا في بلدة حازية، وسط إشارات من وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن تنفيذ الغارة.

ويُظهر الفيديو كرات نارية كبيرة وسحب دخان من المواقع المستهدفة، ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال.

حرب إسرائيل على غزة تتوسع لتشمل جنوب لبنان

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا غاشمة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وبدأ في مهاجمة جنوب لبنان بعد إعلان «حزب الله» قصف بعض أماكن تمركز الجيش الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وبعدها نفذ عملية نوعية كبيرة مستهدفة أفراد من الفصائل الفلسطينية كانت تقيم في لبنان، في الوقت الذي تشير السلطات اللبنانية إلى أنها لا تريد الحرب ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ومستمر في القصف.

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وتقف إسرائيل اليوم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي استشهد منه حتى الآن أكثر من 29 ألفا أغلبهم من الأطفال والسيدات.

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