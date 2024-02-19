«البترول المصرية»: القيادة السياسية لديها خطط واضحة لرفع مستوى الطاقة

أكّد الدكتور جمال القليوبي، عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصريّة، أن هناك التزامًا من القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، على مقابلة كل الشركات العاملة مع الدولة المصرية والشركاء الأخرى.

الشركات لديها خطط واضحة لما تحتاجه مصر

وأوضح «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن دعم القيادة السياسية في مصر للشركاء التنفيذيين أدى إلى التزام الشركاء بالكثير من الاستراتيجيات لعمليات البحث والتنقيب، ورفع كفاءة الإنتاج والالتزام في كافة المشروعات التي تم التعاقد عليها، مؤكدًا أن هذا التشجيع والدعم من القيادة السياسية، أدى إلى أن هذه الشركات لديها خطط واضحة على ما تحتاجه مصر.

مصر لديها خطط واضحة لرفع مستوى الطاقة

وشدد على أن القيادة السياسية المصرية لديها خطط واضحة لرفع مستوى الطاقة والتحول الطاقي، وهو أحد الآليات التي لجأت إليها الدولة المصرية، ورفع مستوى الطاقة من الوقود الأحفوري بنسبة 97% لنسب تتراوح بين 55% لـ60%.

وأشار إلى أن مصر لديها رؤية واضحة، تستطيع أن تقدمها لمن يريد أن يستثمر لدى مصر، موضحًا أن هذا الالتزام يتماشى مع آليات احترام الاقتصاد المصري والحفاظ عليه.