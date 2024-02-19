الرئيس السيسي يستمع لاستعراض أنشطة البترول في معرض «إيجبس 2024»

قالت فاطمة إبراهيم خلال استعراضها أنشطة قطاع البترول أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده لمعرض «إيجبس 2024»، إن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت استراتيجية موحدة قائمة على 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وعلى رؤية مصر 2030.

محاور الاستراتيجية

وأضافت أنه بالفعل طبقت الشركات الوطنية والشركات الأجنبية هذه الاستراتيجية القائمة على 4 محاور أساسية؛ المحور الأول يقوم على التدريب وذلك من خلال إنشاء مركز التكنولوجيا التطبيقية وتدريب الشباب على تطبيق المشروعات الصغيرة، والمحور الثاني وهو الصحة والمساواة بين الجنسين من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات الصحية وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا، والمحور الثالث متعلق بحماية البيئة من خلال تبني المشروعات التي تهدف للحد من الانبعاثات وحماية البيئة البحرية، وأخيرا محور المشاركة في المبادرات الرئاسية من خلال دعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا في شتى المحافظات المصرية.

واختتمت «إبراهيم» كلمتها بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر للتنمية والشباب.