«حقيبته بها تنانين».. القبض على أحد المسافرين في مطار بانكوك

واقعة غريبة شهدها مطار بانكوك خلال الساعات الماضية؛ إذ ألقت السلطات الجمركية القبض على أحد الركاب قبل صعوده إلى متن الطائرة، بعد ما عثرت في حقيبته على عدد من الحيوانات البرية.. فماذا حدث؟ وما هي الحيوانات التي وجدتها الشرطة بحوزته؟

إلقاء القبض على أحد الركاب في مطار بانكوك

وفقًا لِما ورد على موقع «سكاي نيوز» العربية، فقد ألقت السلطات الجمركية في مطار بانكوك في مملكة تايلاند، القبض على أحد الركاب من منغوليا، قبل صعوده على متن الطائرة المتجهة من تايلاند إلى أولان باتور، عاصمة منغوليا، بعد ما تم تفتيش أمتعته وعُثر على سلاحف وتنانين وثعابين وبعض الحيوانات البرية الأخرى.

وأفاد مسؤولو الجمارك في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، بأنه بعد تفتيش حقائب الرجل المنغولي قبل صعوده الطائرة عُثر معه على تنينَي كومودو و6 سلاحف هندية، و8 من حيوانات الإغوانا، و5 ثعابين، وأفعى من نوع أصلة عاصرة، و24 سمكة.

تهريب الحيوانات البرية

يشتهر تهريب مثل هذه الحيوانات البرية نحو أسواق رئيسية مثل فيتنام أو الصين، بغرض استخدامها في الطب التقليدي؛ لذا وجهت السلطات الأمنية في مطار بانكوك إلى الرجل المنغولي تهمة تهريب حيوانات محمية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها مطارات بانكوك محاولة تهريب حيوانات محمية؛ إذ أنه قبل عدة أشهر، وتحديدًا في شهر أكتوبر الماضي، أوقف مطار سوفارنابومي الدولي أحد موظفيه عن العمل، بعد ما ثبت تهريبه لأكثر من 30 حيوانًا حيًا على متن طائرة متجهة إلى تايوان، كانت عبارة عن 28 سلحفاة صغيرة وغُرير و2 من ثعالب الماء الصغيرة.