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«منحة رمضان».. صرف 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

كتب:

أحمد أبوضيف
07:01 م | الإثنين 19 فبراير 2024
جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكل كلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

أكد «النعماني» على التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها إلى جانب حرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية والضغوط المعيشية عن كاهلهم في مثل هذه المناسبات، موجهاً التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة.

جدير بالذكر أن المكافاة تشمل كل العمال والعمالة المؤقتة وموظفي الاستعانة والكادر الطبي بالمستشفيات الجامعية والإدارة الطبية، والمنتدبين إلى الجامعة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.