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طارق الملا: جاهزون لبدء تنفيذ مشروعات بترولية داخل ليبيا

كتب:

محمد عزالدين
07:20 م | الإثنين 19 فبراير 2024
وزير البترول

وزير البترول

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2024، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع الدكتور فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط الليبية والوفد المرافق لبحث فرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا الشقيقة في ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس طارق الملا، جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا، كما أكد جاهزية مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول لتدريب الأشقاء الليبيين في ضوء طلب الجانب الليبي التعاون في هذا الصدد

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