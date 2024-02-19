مسؤول سابق بـ«التموين»: الأوكازيون الشتوي فرصة ذهبية لشراء السلع بأسعار مخفضة

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقا، إن الأوكازيون الشتوي فرصة للمواطنين للحصول على السلع بأسعار مخفضة، والاستفادة من خصومات كبيرة تتراوح بين 30% إلى 70% من سعر السلعة.

موسم الأوكازيون فرصة للمحلات التجارية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن موسم الأوكازيون فرصة للمحلات التجارية، إذ يساعد في التخلص من الموديلات قبل أن تنتهي موضتها، وعرض ملابس جديدة، موضحًا أن الملابس المُخزنة تسبب خسائر للمحلات فيكون من الأفضل للتاجر بيعها، ويساعد الأوكازيون التجار على سرعة حركة رؤوس أموالهم.

وأشار إلى أن الأوكازيون لم يقتصر على الملابس فقط، بل انضم إليه أيضًا العديد من السلع، مثل: «الأدوات الكهربائية، والمدرسية، والمنزلية، الأحذية»، موضحًا أن وزارة التموين تشجع الأوكازيون؛ لأنه يساعد في رواج التجارة الداخلية؛ ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

شروط الانضمام للأوكازيون

وأشار إلى أن وزارة التموين لا تُجبر المحلات التجارية على الأوكازيون، ولكن دورها «رقابي» على عملية الأوكازيون، إذ تقدم إليها المحلات نسبة الخصم، موضحا أنه من السهولة الانضمام لموسم الأوكازيون، إذ يستغرق التصريح 24 ساعة فقط للتسهيل على المحال التجارية، وكن بضوابط وشروط تحددها وزارة التموين، وهي:

- أن يتقدم المحل التجاري بطلب لمديرية التموين التابع لها.

- أن يمتلك المحل التجاري سجلًا تجاريًا.

- أن يكون المحل مشتركًا في الغرفة التجارية.

- أن يوضح في الطلب نسبة التخفيض.

- أن يعلن التخفيض بلافتة واضحة باللغة العربية.

وأشار إلى أن وزارة التموين تقوم بحملات تفتيشية ورقابية؛ للتأكد من مطابقة السعر لنسبة التخفيض المعلنة، وأن البضاعة المعروضة مطابقة للشروط والمواصفات وليس بها عيوب، موضحًا أن العقوبات لغير الملتزمين تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه، بجانب احتمالية مصادرة البضائع ومنعه من المشاركة بالأوكازيون مرة أخرى.

وتابع: «يجب على المواطنين طلب فاتورة مشتريات، إذ تعد الضامن الوحيد للمواطن إذا اكتشف أن البضاعة بها مشكلة، أو أراد استرداد أمواله».