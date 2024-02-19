قطع المياه عن 26 منطقة بالمنوفية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب، رئيس الشركة، انقطاع المياه غدا الثلاثاء، بسبب أعمال التطهير والصيانة الدورية.

مدة انقطاع المياه في المنوفية

وأشارت شركة المياه إلى أن مدة انقطاع المياه غدا 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساء، مؤكدة انقطاع المياه عن 26 قرية موزعة على 8 مراكز.

أماكن انقطاع المياه في المنوفية

وتضمنت أماكن انقطاع المياه ما يلي:

مركز شبين الكوم: السكرية

مركز تلا: بمم - سماليج - زاوية بمم

مركز الشهداء: جزيرة الحجر - عمروس

مركز بركة السبع: الروضة - طوخ طنبشا

مركز منوف: شبرا بلولة - فيشا - كمشوش - كفر فيشا

مركز الباجور: مسجد الخضر - بهناي - كفر الغنامية - تلوانة - شبرا زنجي

مركز أشمون: كفر هون - النعناعية - منيل دويب - محلة سبك - سبك الأحد - شنشور

- مركز قويسنا: دملو - أم خنان - أبو ذكري