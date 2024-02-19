انقطاع المياه عن 3 قرى في بني سويف غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع الخدمة عن قريتين بمركز إهناسيا وأخرى بمركز الفشن غدًا الثلاثاء لمدة 13 ساعة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز اهناسيا وتوقفها.

قطع المياه 13 ساعة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قريتي المعصرة وقاي بمركز اهناسيا، غدًا الثلاثاء، الموافق 2024/2/20 من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، وذلك لوجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا.

قطع المياه عن مجلس قروي دلهانس

كما قررت شركة المياه قطع مياه الشرب عن مجلس قروي دلهانس، غدا الثلاثاء، لمدة 12 ساعة، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءًا، لإجراء أعمال الصيانة والتطهير اللازمة بمحطة مياه بشرى بمركز الفشن.

مياه بني سويف: تدبير مياه نقية بالمناطق المتضررة

واهابت الشركة بالمواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل.