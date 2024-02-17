انقطاع المياه عن مركز ديرمواس بالمنيا بسبب عطل مفاجئ في خط الطرد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع المياه اليوم السبت من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 12 مساء الاثنين المقبل، لمدة 48 ساعة.

عطل مفاجئ بخط مياه مركز دير مواس

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مركز ديرمواس، وذلك نتيجة لعطل مفاجئ بخط الطرد 1400 مم، وستقوم الشركة بفحصه واتخاذ الإجراءات لتشغيل خط المياه.

تخصيص رقم ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».