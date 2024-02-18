خريطة انقطاع المياه لمدة 4 ساعات في محافظة المنوفية غدا
كتب:
عصام علم الدين
08:23 م | الأحد 18 فبراير 2024
حنفية مياه- أرشيفية
تشهد عدة مدن بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه، غدًا الأحد، لمدة 4 ساعات تبدأ من الساعة 10 صباحًا، وتنتهي الساعة 2 مساء، وذلك بسبب أعمال الصيانة وتطهير وغسيل الخزانات، ضمن برنامج الغسيل اليومي.
خريطة انقطاع المياه
وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية، انقطاع المياه غدًا في 22 منطقة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، مشيرة إلى توخي الحذر خلال مدة انقطاع المياه، وتوفير المياه اللازمة في المنازل والمحلات التجارية.
أماكن انقطاع المياه غدًا في المنوفية:
- مركز شبين الكوم: مدينة شبين الكوم - ميت خاقان - كفر المصيلحة - شنوان - طنبدي - كفر طنبدي
- مركز تلا: طوخ دلكة - ميت أبو الكوم
- مركز الشهداء: زاوية الناعورة - عشما
- مركز بركة السبع: كفر هلال
- مركز منوف: زاوية رزين
- مركز الباجور: سبك - كفر محمود - بي العرب
- مركز أشمون: طليا - شطانوف - أبو شعرة - شما - جريس
- مركز قويسنا: قويسنا البلد - شبرا بخوم