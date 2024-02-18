خريطة انقطاع المياه لمدة 4 ساعات في محافظة المنوفية غدا

تشهد عدة مدن بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه، غدًا الأحد، لمدة 4 ساعات تبدأ من الساعة 10 صباحًا، وتنتهي الساعة 2 مساء، وذلك بسبب أعمال الصيانة وتطهير وغسيل الخزانات، ضمن برنامج الغسيل اليومي.

خريطة انقطاع المياه

وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية، انقطاع المياه غدًا في 22 منطقة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، مشيرة إلى توخي الحذر خلال مدة انقطاع المياه، وتوفير المياه اللازمة في المنازل والمحلات التجارية.

أماكن انقطاع المياه غدًا في المنوفية: