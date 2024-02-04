بنك خاص يطرح حساب توفير بعائد 24%

أعلن بنك saib عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرح حساب سيطرة بلس بعائد مرتفع سنوي يصل إلى 24% مع حرية السحب والإيداع في الحساب في أي وقت ودون أي قيود.

ونرصح في السطور التالية، تفاصيل حساب سيطرة بلس من بنك Saib بحسب الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل الحساب الجديد

- متاح للعملاء الأفراد فقط.

- الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب التوفير هو 10,000 جنيه مصري.

- الحد الأدنى لاحتساب الفوائد هو 15,000 جنيه مصري.

- سعر فائدة تصاعدي وفقا لرصيد الحساب على أساس شهري أو سنوي.

- سيتم احتساب الفائدة على أساس الحد الأدنى للرصيد خلال الشهر.

شروط الحساب الجديد

- إصدار بطاقة الخصم المباشر.

- يسمح لك بإيداع وسحب النقود في أي وقت من أي فرع أو من خلال أجهزة الصراف الآلي.

- إمكانية الدخول إلى الحساب عبر خدمة الإنترنت البنكي.

- الحد الأدنى لرصيد الحساب هو 10,000 جنيه مصري طوال الشهر لتجنب تطبيق عمولة الانخفاض عن الحد الأدنى لرصيد الحساب مع تطبيق باقي المصاريف الخاصة بحسابات التوفير.

- ويكون العائد حسب الشرائح أو قيمة المبلغ إذ أن من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه العائد 15% شهريا و16% سنويا، ومن 150 ألف إلى 500 ألف جنيه يكون 16% شهريا و18% سنويا، ومن 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه 18% شهريا و20% سنويا، ومن 50 مليون فأكثر 19% شهريا و24% سنويا.